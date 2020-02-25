Политика
ГородовойВ Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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с чего всё началось
Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.РИА Новости04:26
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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
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Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть
По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
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Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Общество
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Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
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Обнаружено раннее скрещивание древних популяций людей
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Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов-партнеров в удаленных и малонаселенных пунктах.
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В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Политика
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Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Финансы
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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
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Силовики Украины 5 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Новый VW Polo для России представлен официально
Российский Volkswagen Polo перестал быть седаном — теперь это лифтбек с изменённым кузовом от Skoda Rapid.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».