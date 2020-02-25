Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.

с чего всё началось

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.

В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

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