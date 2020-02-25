Политика

ГородовойГородовойВ Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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с чего всё началось

В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
РИА Новости04:26

Подробнее о событии

Песков категорически отверг обвинения во вмешательстве РФ во внутренние дела США

ТАСС04:44

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США против России

Lenta.ru04:41

Кремль заявил о «маниакальных» наклонностях американских политиков

Московский Комсомолец04:30

В Кремле отметили регулярные заявления США о «вмешательстве» РФ

Газета.Ru04:35

Кремль объяснил «маниакальным упорством» сообщения о вмешательстве России

РБК04:40

В Кремле отвергают обвинения России во вмешательстве в американские выборы

Эхо Москвы04:30

В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

РИА Новости04:26
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

Национальная служба новостей вчера в 03:21
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru вчера в 06:17
Общество

Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную».
Lenta.ru 01:21
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Происшествия

В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Политика

Путин выразил соболезнования родным и близким Язова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Известия 05:29
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Политика

Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Красная весна 05:35
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России вчера в 23:33
Спорт

Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:21
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Общество

Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей

Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
АТВмедиа 04:00
Политика

Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
Вести.Ru вчера в 11:30
Политика

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 21:23
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Lenta.ru 04:08
Общество

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Известия 05:12
Наука

Обнаружено раннее скрещивание древних популяций людей

МедиаПоток вчера в 07:14
Общество

Владельцы карт «Мир» от Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов

Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов-партнеров в удаленных и малонаселенных пунктах.
Вести.Ru 03:24
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Армия и оружие

Силовики Украины 5 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
iReactor вчера в 03:12
Авто

Новый VW Polo для России представлен официально

Российский Volkswagen Polo перестал быть седаном — теперь это лифтбек с изменённым кузовом от Skoda Rapid.
Журнал Авто.ру 05:30
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Политика

Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд

Инфорос вчера в 05:06
Общество

Глава Росприроднадзора посетит Красноярск

Наш Красноярский край вчера в 03:43
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Peterburg2.ru 22 февраля в 08:53
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