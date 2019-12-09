Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Московский Комсомолец14:07

В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

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Лидеры «нормандской четверки» работают с документами — Песков

REGNUM13:20

В Кремле рассказали, как проходит «нормандский саммит»

РИА Новости13:19

В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Lenta.ru13:18

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Газета.Ru13:12

Песков: «нормандская четверка» обсуждает подготовленный ранее совместный документ

ТАСС13:10
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Петербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:12
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Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
Москва 24 07 декабря в 15:58
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Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:53
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В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире

Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Inc-news.ru 14:15
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У ВСУ новые потери на Донбассе

Rusvesna.su вчера в 09:15
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
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В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру 10:35
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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В сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина».
RT на русском 07:29
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Би-порт 06:05
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
ТАСС 14:12
Политика

Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
ТАСС 19:45
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:05
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Millionaire.ru 11:37
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году

RT на русском 01:03
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
Lenta.ru 04:31
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Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
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Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву

Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила, почему они с Элджеем не планируют детей

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В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
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125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России

За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
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В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
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Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
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Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
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В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
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