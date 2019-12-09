Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского По словам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова, в рамках первой своей встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями.

Общество Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

Спорт WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.

Общество В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Экономика Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.