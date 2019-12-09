Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Lenta.ru13:18

Лидеры «нормандской четверки» работают с документами — Песков

REGNUM13:20

В Кремле рассказали, как проходит «нормандский саммит»

РИА Новости13:19

В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

RT на русском13:26

Песков прокомментировал ход саммита «нормандской четверки»

Взгляд.ру13:15

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Газета.Ru13:12

Песков: «нормандская четверка» обсуждает подготовленный ранее совместный документ

ТАСС13:10
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Политика

В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского

По словам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова, в рамках первой своей встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями.
ГЛАС.RU 13:06
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
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В Подмосковье пьяный мужчина случайно застрелил соседку

Газета.Ru 06:25
Спорт

WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг

Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
Ведомости 05:20
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Путин и Зеленский начали переговоры в Париже

Газета.Ru 13:54
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Происшествия

Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП

Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
РИА Новости 09:37
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания 10:29
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Sputnik Таджикистан 13:12
Общество

В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
ТАСС 10:56
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Инфорос 03:44
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
ТАСС 13:18
Происшествия

Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

РБК 13:00
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ 04:53
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Экономика

Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года

Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.
Журнал Зарплата 07:30
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Игры

Кооперативный хоррор-шутер GTFO выйдет в раннем доступе Steam сегодня

3DNews 12:10
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе

Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.
Znak.com 13:50
Здоровье

Что ухудшает психическое здоровье детей

Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.
Парламентская газета вчера в 23:00
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