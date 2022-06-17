Газета.RuПесков: встречу Путина с военкорами сократили из-за DDoS-атакПрезидент РФ Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами, однако из-за DDoS-атак общение прошло в укороченном формате.Газета.RuВ результате «встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», в частности, с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, сказал Песков.Взгляд.ру«Президент ответил на ряд вопросов. Отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой», — рассказал Песков.RT на русскомПолноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится позднее в Москве, «через пару недель», рассказал пресс-секретарь президента.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНИзвестияТК ЗвездаLife.ruПодробнее о событииПутин провел встречу с представителями СМИ и военкорами в укороченном форматеТК Звезда17:08Песков: Перемены в графике изменили формат встречи Путина со СМИLife.ruвчера в 16:37Песков: встречу Путина с военкорами сократили из-за DDoS-атакГазета.Ruвчера в 16:49Путин провел встречу со СМИ в укороченном формате из-за перемен в графикеРоссийская газетавчера в 16:47Путин провёл короткую встречу с главредами СМИ и военкорамиRT на русскомвчера в 16:40Путин встретился с главредами СМИ в укороченном формате из-за изменений в графикеКоммерсантъвчера в 16:52Путин проведет полноформатную встречу с главредами российских СМИИнтерфаксвчера в 16:39Показать ещёОценить38Поделиться