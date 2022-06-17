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Песков: встречу Путина с военкорами сократили из-за DDoS-атак

Президент РФ Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами, однако из-за DDoS-атак общение прошло в укороченном формате.
Газета.Ru
В результате «встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», в частности, с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, сказал Песков.
Взгляд.ру
«Президент ответил на ряд вопросов. Отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой», — рассказал Песков.
RT на русском
Полноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится позднее в Москве, «через пару недель», рассказал пресс-секретарь президента.
RT на русском

Подробнее о событии

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