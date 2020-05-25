Коронавирус
RT на русскомПесков сообщил о своей выписке из больницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
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"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
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Авто
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Новые автомобили вчера в 22:40
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В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
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Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Гособвинение попросило суд избрать для американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, наказание в виде лишения свободы на 18 лет.
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«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
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Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
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Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
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Sony как гром среди ясного неба объявила, что уже завтра подписчики PS Plus смогут загрузить Call of Duty: WWII.
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Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
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Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК «Ясный»
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Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
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Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
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Армия и оружие
За последние трое суток ЛНА сбила в Ливии 13 турецких беспилотников
Силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) ликвидировали 13 беспилотников, принадлежавших Турции, за последние трое суток, сообщил официальный представитель войск Халифы Хафтара генерал-майор Ахмад Мисмари.
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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
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Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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