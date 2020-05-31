Политика
БИЗНЕС OnlineПесков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
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с чего всё началось
Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.Вести.Ruвчера в 06:32
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Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы
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Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
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Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
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Газета.Ru вчера в 19:15