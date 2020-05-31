Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.

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