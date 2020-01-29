Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогПесков выразил позицию Кремля по «сделке века» Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта. По словам Пескова, в Кремле еще изучают и анализируют предложение, несмотря на то что Палестина его отвергла.
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В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

Россия продолжает анализировать и изучать "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости04:24

Подробнее о событии

Песков: РФ остается участником переговоров по ближневосточному урегулированию

Российская газета04:49

В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа

РБК05:04

Россия анализирует предложенную Трампом «сделку века»

RT на русском04:56

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

Известия04:54

В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа

Газета.Ru06:53

Кремль анализирует предложенную Трампом «сделку века»

ТАСС04:37

В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

РИА Новости04:24
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Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Космос

SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink

Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Российская газета 27 января в 21:14
Футбол

Кокорин не знает, где продолжит карьеру

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок продолжит карьеру в «Сочи», однако Кокорин отказался переходить в сочинский клуб.
Матч ТВ вчера в 06:46
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:34
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 26 января в 06:54
Армия и оружие

Стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани

О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ ранее заявляли представители движения "Талибан" (запрещено в России).
Piter.tv вчера в 07:28
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Киберспорт

Состоялся выход Warcraft III: Reforged

Состоялся выход игры Warcraft III: Reforged.
Sport24.ru 07:29
Политика

Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
РИА Новости 10:12
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Транспорт

Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань

Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
REGNUM 06:51
Политика

Голикова доложила Путину о риске проникновения коронавируса в Россию

Случаев заражения новым коронавирусом в России не зафиксировано, однако риск его проникновения в страну существует.
ФАН 07:26
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Энергетика

Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК

В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Газета.Ru 09:05
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Motor вчера в 09:22
Происшествия

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево сам явился к следователям

Русская Планета вчера в 04:58
Общество

Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Фонтанка.Ру 03:18
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Наука

Химики разработали технологию создания графена из мусора

Как пишет Nature, химики предложили технологию, которая в состоянии переработать тонну мусора за пару минут.
News.ru 09:28
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Политика

Медведев одним словом описал свои дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Lenta.ru 07:17
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