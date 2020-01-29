Россия продолжает анализировать и изучать "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта. По словам Пескова, в Кремле еще изучают и анализируют предложение, несмотря на то что Палестина его отвергла.

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