Политика
Газета.RuПесков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
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Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:19
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Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа в Европу через Польшу
DixiNews 26 мая в 09:53
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Названы самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы
Самые уязвимые субъекты назвал врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 28 мая.
Lenta.ru 08:49
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
В Ивановской области выявлен коронавирус более чем у двухсот медиков
Напомним, в регионе на 27 мая 2020 года выявлено 1686 больных коронавирусом. Из них выздоровело 599 человек, скончалось — 18 человек.
ИА Красная Весна вчера в 14:14
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Здоровье
В Курской области появился вертолет санавиации
В Курскую область по контракту доставили вертолет санавиации, сообщили 28 мая в региональном комитете здравоохранения.
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Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
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Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
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Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
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Наука
Эффективный способ окончательно победить коронавирус COVID-19 нашли
Ученые нашли уникальный способ окончательно победить коронавирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
Общество
Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска
Ранее в четверг Немерюк сообщил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые возобновят работу в столице с 1 июня, гражданам будет необходим пропуск «по иным целям», выдающийся москвичам дважды в неделю.
Известия 10:53
Политика
Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая.
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Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
По задумке Бебуришвили пара пришла на шоу. Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк».
HotGeo вчера в 03:06
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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Российский фильм «Спутник» посмотрели более миллиона раз
Газета Культура 07:43
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com вчера в 12:33
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru 09:28
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Вести.Ru вчера в 10:42
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53