Политика

Газета.RuГазета.RuПесков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
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Дмитрий Песков
Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:19

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