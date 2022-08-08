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Песков: взаиморасчеты России и Турции в нацвалютах не нацелены на обрушение доллара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности России и Турции об увеличении доли во взаиморасчетах с нацвалютами не нацелены на то, чтобы обрушить доллар, передает «Интерфакс».
News.ru
"Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар", - заявил он.
ТАСС
Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
Взгляд.ру
Пресс-секретарь президента России сообщил, что многие страны ищут возможность сокращать в своем торговом обороте долю доллара.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Песков: взаиморасчеты России и Турции в нацвалютах не нацелены на обрушение доллара
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Песков заявил, что договоренности о расчетах в нацвалютах не имеют цели обрушить доллар
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