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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
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Российская газета

В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Российская газета07:20
Газета.Ru

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Газета.Ru06:08
ТАСС

Песков: Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности

ТАСС06:14
Lenta.ru

Кремль прокомментировал обещание Тихановской обеспечить Лукашенко безопасность

Lenta.ru06:07
РИА Новости

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

РИА Новости06:06
РБК

Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

РБК06:26
Аргументы недели

Песков заявил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом

Аргументы недели14 сентября в 14:14

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Naked Science14 сентября в 11:40

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ru11:39
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