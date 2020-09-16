Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
Смотрите также
«Шарите» вернула пожертвование Пригожина на лечение Навального
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Тарзан признался, что изменял Наташе Королевой
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Путин обсудит с Миллером итоги работы «Газпрома» за полгода
«Денвер» победил «Клипперс» и вышел в полуфинал плей-офф НБА
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Алексей Навальный выложил в соцсети первое фото после выхода из комы
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
Мариинская больница возобновляет прием пациентов с 17 сентября
Хабиб Нурмагомедов обратился к Златану Ибрагимовичу
Ученые создали периодическую таблицу элементов, рожденных звездами
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения
Песков отказался комментировать действия Кремля при отставке Лукашенко
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
Подробнее о событии
Песков заявил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом
Аргументы недели14 сентября в 14:14