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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
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РБК

Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

РБК06:26
РИА Новости

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

РИА Новости06:06
ТАСС

Песков: Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности

ТАСС06:14
Газета.Ru

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Газета.Ru06:08
Lenta.ru

Кремль прокомментировал обещание Тихановской обеспечить Лукашенко безопасность

Lenta.ru06:07
Московский Комсомолец

Кремль высказзался по поводу гарантий безопасности Лукашенко

Московский Комсомолец06:06
RT на русском

Песков оценил заявление Тихановской о гарантии безопасности Лукашенко

RT на русском06:25

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Вечерний курьер08:51
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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