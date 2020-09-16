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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
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РИА Новости

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

РИА Новости06:06
РБК

Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

РБК06:26
ТАСС

Песков: Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности

ТАСС06:14
ИА Красная Весна

Кремль прокомментировал предложение Тихановской о гарантиях для Лукашенко

ИА Красная Весна08:35
Росбалт

В Кремле не хотят реагировать на слова Тихановской о «гарантиях для Лукашенко»

Росбалт06:17
Газета.Ru

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Газета.Ru06:08
Аргументы недели

Песков заявил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом

Аргументы недели14 сентября в 14:14

В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова

В одном из западных государств появилась информация о подготовке специальной операции под названием «Двойник», в которой будет задействована специально разработанная восковая маска Рамзана Кадырова.
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
CT news08:34
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«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева

Благодаря дебютному трейлеру аудитория уже получила возможность оценить масштабы новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта и вряд ли у кого-то остались сомнения относительно его эпичности.
Киноафиша России08:30

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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