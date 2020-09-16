Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
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Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
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Песков заявил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом
Аргументы недели14 сентября в 14:14