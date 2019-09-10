Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.

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Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

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