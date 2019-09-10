Политика

ВедомостиВедомостиПесков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением.
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с чего всё началось

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.
ТАСС06:35

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Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом

РИА Новости05:35

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

ТАСС06:35

Кремль подтвердил, что «ценный агент» США работал в администрации президента

Коммерсантъ05:40

Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций о шпионе ЦРУ

РБК06:45

Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

RT на русском05:32

В Кремле и МИДе заявили, что ничего не знают о работе чиновника из администрации президента на американскую разведку

Эхо Москвы11:05

В Кремле признали, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента

URA.Ru05:46
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Политика

100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
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Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука в Instagram

Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
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ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

«В целом в последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками», — отмечается в отчете ЦБ.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

RT на русском 11:15
Политика

Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез из России информатора, работавшего на высокой должности Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр Михайлов назвал появившуюся информацию о шпионе, который якобы работал в российских властных структурах, частью информационной войны.
Аргументы и Факты 06:58
Армия и оружие

Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
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Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Происшествия

Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp

Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Происшествия

Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти

Российская газета 10:21
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Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

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Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
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Происшествия

Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
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Тренер Косова устроил дикую пресс-конференцию перед матчем с Англией

Главный тренер сборной Косова Бернар Шалланд прослыл настоящим безумцем после яркой пресс-конференции накануне матча против Англии.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $63

Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи.
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Приложения-фонарики для Android могут красть личные данные владельцев

Компания Avast заявила, что около 900 приложений-фонариков, которые используются на базе ОС Android, могут злоупотреблять доступом к личным данным владельца смартфона.
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Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс

Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
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Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Компания Toyota выводит в продажу внедорожник Fortuner TRD Sportivo

Компания Toyota начинает продажи обновленной версии внедорожника Fortuner TRD Sportivo.
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
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Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
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Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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