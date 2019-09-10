Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле
Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.ТАСС06:35
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Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Происшествия
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника
Российская газета 05:28
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Игры
Ubisoft рассказала о сентябрьском обновлении Assassin’s Creed Odyssey
Городской портал Новый Нижний 03:20
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Наука
Новой батареи Tesla хватит на 1,6 млн км
Система охлаждения повышает это число до 6000 циклов, что эквивалентно дистанции около 1,6 млн км. Важно это и для другого бизнеса Tesla - по созданию систем хранения энергии.
Хайтек+ 02:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Происшествия
В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ
В Богородском районе Нижегородской области произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. м на складе горюче-смазочных материалов.
RT на русском 12:20
Политика
100 депутатов Верховной рады вызвали на допрос по делу Порошенко
Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которыми занимается Государственное бюро расследований.
Говорит Москва 11:47
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Болгарией в отборе на Евро-2021
Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 22:30
Футбол
«ПСЖ» намерен избавиться от Неймара
Руководство «ПСЖ» намерено продать нападающего Неймара.
Metaratings 09:51
Авто
Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов
Автомобиль получил платформу D7x, которая представляет собой доработанную (95% новых деталей) платформу от модели Ladn Rover Discovery.
Популярная механика 07:06
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Футбол
Защитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера
Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.
Евро-футбол.ру 11:16
Политика
Зеленский попросил Раду распустить ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за «политическую предвзятость».
Rambler News Service 11:44
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53