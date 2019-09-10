Политика

Газета.RuГазета.RuКремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад. Он был завербован еще несколько десятилетий назад и в результате карьерного роста получил доступ в Кремль.
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с чего всё началось

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.
ТАСС06:35

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Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом

РИА Новости05:35

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

ТАСС06:35

Кремль подтвердил, что «ценный агент» США работал в администрации президента

Коммерсантъ05:40

Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

RT на русском05:32

Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций о шпионе ЦРУ

РБК06:45

В Кремле признали, что предполагаемый американский агент Смоленков действительно работал в администрации президента

Эхо Москвы08:00

В Кремле признали, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента

URA.Ru05:46
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Lenta.ru вчера в 19:12
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URA.Ru вчера в 05:28
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Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика

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Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество

В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка

Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

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Телепрограмма вчера в 11:23
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Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
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По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски

В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
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С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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