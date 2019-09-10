Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.

с чего всё началось

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад. Он был завербован еще несколько десятилетий назад и в результате карьерного роста получил доступ в Кремль.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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