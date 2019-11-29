Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Энергетика В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Шоу-бизнес Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.

Космос Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.