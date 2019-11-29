Политика

ТАССТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

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Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря

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Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»

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В Кремле объяснили причину работы Путина 31 декабря

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Путин остался без выходного 31 декабря

Lenta.ru06:47

Песков сравнил Путина с домной

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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков

Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
ИнфоСМИ 13:13
Политика

Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже

Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.
Южный Федеральный 10:21
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ак Барс» 1 декабря примет московское «Динамо», а «Сочи» в этот день будет гостить у «Нефтехимика».
ProstoProSport 13:18
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Происшествия

Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

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Музыка

Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России

Rambler News Service 06:31
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
RT на русском 00:19
Общество

Штаб Алексея Навального нашел коттеджный поселок, где живут депутаты Мосгордумы от «ЕР»

Как говорится в расследовании, служебное жилье семи депутатов расположено в Подмосковье и выдано мэрией Москвы.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Энергетика

«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года

До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
Известия 08:40
Гаджеты

В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
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Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ вчера в 16:36
Происшествия

В Белгороде уволят учителя информатики, который подрался с учеником

Бел.Ру 10:31
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа

Французские ученые провели исследование, показавшее, что популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа.
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Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

57-летняя сваха решила порассуждать о возрасте. Сябитова задалась вопросом — являются ли «крутые бабки» феноменом современности.
Слово и Дело вчера в 21:47
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Армия и оружие

Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

ИА Новороссия 11:55
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Космос

Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет

Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
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Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.
Интерфакс 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
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