Политика

ТАССТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили причину работы Путина 31 декабря

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