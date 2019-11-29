Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.

Происшествия В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Кино У «Инопланетянина» Стивена Спилберга вышел короткометражный сиквел Короткометражный сиквел картины 1982 года, повествующей о дружбе мальчика и инопланетянина, был снят в рамках рекламной кампании Xfinity — оператора мобильной связи, интернета и кабельного ТВ.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Политика Мосгордума не приняла Алексея Навального КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.

Киберспорт Winstrike прошли в закрытые отборочные DreamLeague Season 13 Winstrike смогла пройти открытые отборочные DreamLeague Season 13 и сыграет в закрытых квалификациях на турнир, которые пройдут с 1 по 6 декабря 2019 года.

Хоккей Панарин повторил достижение Марка Мессье Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Политика Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.

Энергетика «Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.

Единоборства Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.