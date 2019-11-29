Политика

ТАССТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Появилось видео испытаний российских ЗРК С-400 и истребителей США F-16 в Турции. Запись опубликовало агентство Ihlas Haber.
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