Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Политика Трамп не намерен встречаться с Эрдоганом отдельно на саммите НАТО Лидеры стран-членов НАТО на саммите Североатлантического альянса в Лондоне подтвердят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что считают использование российских ЗРС С-400 несовместимым со статусом члена альянса, заявил 29 ноября журналистам высокопоставленный представитель Вашингтона.

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Авто GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8 Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.

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Общество В России ввели новые льготы для жителей села Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.