Политика
ТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Авто
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Политика
Трамп не намерен встречаться с Эрдоганом отдельно на саммите НАТО
Лидеры стран-членов НАТО на саммите Североатлантического альянса в Лондоне подтвердят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что считают использование российских ЗРС С-400 несовместимым со статусом члена альянса, заявил 29 ноября журналистам высокопоставленный представитель Вашингтона.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Футбол
«Спорт-Ин» судится с ФК «Ростов» из-за стадиона «Ростов Арена»
Управляющая компания стадиона «Ростов Арена» подала в суд на футбольный клуб «Ростов» из-за долгов за аренду объекта.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Гаджеты
Стало известно кардинальное отличие камеры Samsung Galaxy S11
На этой неделе в сети появились первые рендерные изображения нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Экономика
МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Происшествия
В Петербурге прекратили поиски останков жертвы историка Соколова
Водолазы завершили поиски останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняют историка Олега Соколова.
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Авто
GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8
Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Вход на станцию «Площадь Восстания-2» закрыли
В Петербурге закрыт вход на станцию метро «Площадь Восстания-2».
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Шоу-бизнес
Соседов: у Софии Ротару есть покровители в российской власти
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии
Глава государства особо отметил, что курды с "душой и любовью" относятся к российским военным полицейским, так как понимают, что армия РФ встала на их защиту, сообщает телеканал "Россия 24".
Происшествия
Боксерша избила любовника и умерла в полиции
28-летняя спортсменка скончалась в отделении: ей стало плохо, стражи порядка вызвали скорую помощь, но спасти девушку не удалось.