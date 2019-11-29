Политика

ТАССТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать828

Подробнее о событии

В Кремле объяснили причину работы Путина 31 декабря

Газета.Ru08:46

Путин остался без выходного 31 декабря

Lenta.ru06:47

Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»

РБК07:02

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

ТАСС06:50

Песков сравнил работу президента с доменной печью

Известия06:48

Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря

РИА Новости07:24

Песков сравнил Путина с домной

Интерфакс06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Авто

Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Автоновости дня 01:46
Политика

Трамп не намерен встречаться с Эрдоганом отдельно на саммите НАТО

Лидеры стран-членов НАТО на саммите Североатлантического альянса в Лондоне подтвердят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что считают использование российских ЗРС С-400 несовместимым со статусом члена альянса, заявил 29 ноября журналистам высокопоставленный представитель Вашингтона.
REGNUM 12:06
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 05:18
Политика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Московский Комсомолец 12:11
Футбол

«Спорт-Ин» судится с ФК «Ростов» из-за стадиона «Ростов Арена»

Управляющая компания стадиона «Ростов Арена» подала в суд на футбольный клуб «Ростов» из-за долгов за аренду объекта.
REGNUM 06:25
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Гаджеты

Стало известно кардинальное отличие камеры Samsung Galaxy S11

На этой неделе в сети появились первые рендерные изображения нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Профиль 03:27
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Экономика

МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Ведомости 09:53
Происшествия

В Петербурге прекратили поиски останков жертвы историка Соколова

Водолазы завершили поиски останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняют историка Олега Соколова.
Российская газета 10:17
Игры

Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
News.ru 08:11
Авто

GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8

Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
Автоновости дня вчера в 06:00
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Футбол

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Бомбардир.ру 07:26
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
Общество

Вход на станцию «Площадь Восстания-2» закрыли

В Петербурге закрыт вход на станцию метро «Площадь Восстания-2».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:32
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Шоу-бизнес

Соседов: у Софии Ротару есть покровители в российской власти

Вечерний курьер 02:12
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия вчера в 11:06
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Глава государства особо отметил, что курды с "душой и любовью" относятся к российским военным полицейским, так как понимают, что армия РФ встала на их защиту, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 10:44
Происшествия

Боксерша избила любовника и умерла в полиции

28-летняя спортсменка скончалась в отделении: ей стало плохо, стражи порядка вызвали скорую помощь, но спасти девушку не удалось.
ТВ Центр 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное