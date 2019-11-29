Политика
ИзвестияПесков сравнил работу президента с доменной печью
Согласно тексту законопроекта, выходные дни следует перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим. Вместе с тем в 2019 году 31 декабря останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год.
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Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет, погибли семь человек
Небольшой самолет Piper PA-32 разбился 28 ноября недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Политика
ДНР приняла закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Здоровье
Челябинцы не могут попасть к врачам из-за масштабного сбоя компьютеров
Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Кино
Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в «Черной вдове», пишут СМИ
Пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me сообщил, что Роберт Дауни сыграет Железного человека Тони Старка в камео в супергеройской картине "Черная вдова".
Армия и оружие
Произведен запуск ракеты «Тополь»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» был произведен с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Футбол
В России увеличилось число арбитров, которые могут работать с VAR
Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Идентификация агента: как новый запрет повлияет на российское общество
Для начала вспомним о том, как общественное мнение реагировало на первый закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году.
Общество
Королева Елизавета может отречься от престола
Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.
Транспорт
Собянин открыл балочный мост на участке СЗХ в Мневниковской пойме
В столице открылся мост через канал имени Москвы, который вошел в состав Северо-Западной хорды.
Наука
Всего одна доза кетамина может сильно облегчить лечение алкоголизма
Британские исследователи пришли к выводу, что кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью.
Шоу-бизнес
«Копыта» и «хвост» Волочковой разгневали фанатов
В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".