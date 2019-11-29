Политика

ИзвестияИзвестияПесков сравнил работу президента с доменной печью

Согласно тексту законопроекта, выходные дни следует перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим. Вместе с тем в 2019 году 31 декабря останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год.
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Песков сравнил Путина с домной

Интерфакс06:39

Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»

РБК07:02

Путин остался без выходного 31 декабря

Lenta.ru06:47

Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»

РИА Новости07:24

В Кремле рассказали «URA.RU», как Путин проведет последний день 2019 года

URA.Ru06:36

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

ТАСС06:32

Песков рассказал о планах Путина работать 31 декабря

Газета.Ru06:30
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Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

News.ru вчера в 01:18
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет, погибли семь человек

Небольшой самолет Piper PA-32 разбился 28 ноября недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио.
Телеканал RTVI вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Политика

ДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Здоровье

Челябинцы не могут попасть к врачам из-за масштабного сбоя компьютеров

Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
URA.Ru 04:26
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
РИА Новости 06:21
Кино

Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в «Черной вдове», пишут СМИ

Пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me сообщил, что Роберт Дауни сыграет Железного человека Тони Старка в камео в супергеройской картине "Черная вдова".
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие

Произведен запуск ракеты «Тополь»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» был произведен с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.
ГЛАС.RU вчера в 11:22
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Футбол

В России увеличилось число арбитров, которые могут работать с VAR

Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
REGNUM 05:28
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online вчера в 10:08
Политика

Идентификация агента: как новый запрет повлияет на российское общество

Для начала вспомним о том, как общественное мнение реагировало на первый закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году.
РБК вчера в 03:31
Общество

Королева Елизавета может отречься от престола

Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.
Pravda.Ru вчера в 03:38
Транспорт

Собянин открыл балочный мост на участке СЗХ в Мневниковской пойме

В столице открылся мост через канал имени Москвы, который вошел в состав Северо-Западной хорды.
Российская газета 07:10
Наука

Всего одна доза кетамина может сильно облегчить лечение алкоголизма

Британские исследователи пришли к выводу, что кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью.
МедиаПоток вчера в 01:45
Шоу-бизнес

«Копыта» и «хвост» Волочковой разгневали фанатов

В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".
Московский Комсомолец 07:23
Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
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