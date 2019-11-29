Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

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