Политика
ТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астаны»
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Законопроект о домашнем насилии вынесли на общественное обсуждение
Как расследуются дела о домашнем насилии без специального закона Подробнее Проект закона прокомментировала на своей странице в Facebook адвокат Мари Давтян.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Поклонники первой части «Холодного сердца», вышедшей в 2013 году, обожают сингл Let it Go.
Происшествия
Коллектор угнал машину должницы с ребенком внутри
В городе Верхняя Пышма (Свердловская область) владелец микрофинансовой организации угнал у должницы автомобиль, не заметив трехлетнюю девочку внутри машины.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии
Политика
Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Общество
Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»
Происшествия
В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ
Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
Климкин призвал отказаться от продукции Apple из-за Крыма
На своей странице в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал бойкотировать продукцию Apple.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Хоккей
Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Здоровье
В Петербурге прооперируют девочку из Кургана с огромным родимым пятном
В Петербургском педиатрическом университете прооперируют шестимесячную девочку из Кургана с родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Общество
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО
Производители и продавцы техники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты.