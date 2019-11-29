Политика

ТАССТАССПесков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили причину работы Путина 31 декабря

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Песков сравнил работу Путина с «доменной печью»

РБК07:02

Песков сравнил Путина с домной

Интерфакс06:39
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Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
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Газета.Ru 06:27
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

Законопроект о домашнем насилии вынесли на общественное обсуждение

Как расследуются дела о домашнем насилии без специального закона Подробнее Проект закона прокомментировала на своей странице в Facebook адвокат Мари Давтян.
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«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Поклонники первой части «Холодного сердца», вышедшей в 2013 году, обожают сингл Let it Go.
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Коллектор угнал машину должницы с ребенком внутри

В городе Верхняя Пышма (Свердловская область) владелец микрофинансовой организации угнал у должницы автомобиль, не заметив трехлетнюю девочку внутри машины.
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Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии

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Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России

Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
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В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»

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Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.
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Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

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«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
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Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Климкин призвал отказаться от продукции Apple из-за Крыма

На своей странице в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал бойкотировать продукцию Apple.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

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Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

Производители и продавцы техники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты.
Право.ру 10:22
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