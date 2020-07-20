Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что препарат ещё не сертифицирован.
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Песков заявил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса

ТАСС06:21

Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

РИА Новости05:51

Путин не прививался от COVID, так как вакцина еще не сертифицирована

Интерфакс06:06

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

RT на русском07:03

Песков рассказал, получал ли Путин вакцину от коронавируса

Газета.Ru05:47

Кремль отреагировал на данные о раннем доступе элиты к вакцине от коронавируса

Lenta.ru05:56

Песков исключил вакцинацию Путина до сертификации препарата

РБК06:06
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
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Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

Sport.ru 02:29
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Футбол

Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях

RT на русском 07:36
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
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Происшествия

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
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Происшествия

В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки

В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Культура

В Музее Москвы открылась выставка символов Олимпиады-80

На плакатах изображены олимпийский мишка, состязания по бегу, прыжкам, плаванию, стрельбе из лука, игра в баскетбол и другие яркие символы олимпиады.
Euromag.ru 06:43
Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском 07:40
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Общество

В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
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Политика

МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
4
Политика

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
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Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
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Футбол

Орлов: «Не стоит ждать от „Зенита“ серьёзных успехов в Лиге чемпионов»

«Зениту» будет в ЛЧ непросто, не стоит рассчитывать на серьезные успехи.
Евро-футбол.ру 06:41
Армия и оружие

Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов

Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.
ПолитРоссия вчера в 08:46
Интернет

В Google Chrome для Android появилась очень удобная функция. Отложенные загрузки

Компания Google начала тестировать новую удобную функцию фирменного браузера Chrome для Android, которая должна оказаться очень кстати для пользователей смартфонов и планшетов.
iXBT.com 07:40
Футбол

«Наполи» рассмотрит возможность приобретения Влашича

ГЛАС.RU 07:44
Футбол

Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
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