Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что препарат ещё не сертифицирован.

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

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Армия и оружие В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 180

Происшествия На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков "Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook. 13

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Армия и оружие Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.

Интернет В Google Chrome для Android появилась очень удобная функция. Отложенные загрузки Компания Google начала тестировать новую удобную функцию фирменного браузера Chrome для Android, которая должна оказаться очень кстати для пользователей смартфонов и планшетов.