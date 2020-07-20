Коронавирус
RT на русскомПесков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что препарат ещё не сертифицирован.
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Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Футбол
Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях
RT на русском 07:36
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Происшествия
На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков
"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Культура
В Музее Москвы открылась выставка символов Олимпиады-80
На плакатах изображены олимпийский мишка, состязания по бегу, прыжкам, плаванию, стрельбе из лука, игра в баскетбол и другие яркие символы олимпиады.
Euromag.ru 06:43
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском 07:40
Общество
В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
Политика
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
Политика
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
Происшествия
СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
Футбол
Орлов: «Не стоит ждать от „Зенита“ серьёзных успехов в Лиге чемпионов»
«Зениту» будет в ЛЧ непросто, не стоит рассчитывать на серьезные успехи.
Евро-футбол.ру 06:41
Армия и оружие
Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов
Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.
ПолитРоссия вчера в 08:46
Интернет
В Google Chrome для Android появилась очень удобная функция. Отложенные загрузки
Компания Google начала тестировать новую удобную функцию фирменного браузера Chrome для Android, которая должна оказаться очень кстати для пользователей смартфонов и планшетов.
iXBT.com 07:40
Футбол
Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ
Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23