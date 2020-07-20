Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что препарат ещё не сертифицирован.
Читать в источнике
Комментировать368

Подробнее о событии

Песков заявил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса

ТАСС06:21

Кремль отреагировал на данные о раннем доступе элиты к вакцине от коронавируса

Lenta.ru05:56

Путин не прививался от COVID, так как вакцина еще не сертифицирована

Интерфакс06:06

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

RT на русском07:03

Песков рассказал, получал ли Путин вакцину от коронавируса

Газета.Ru05:47

Песков исключил вакцинацию Путина до сертификации препарата

РБК06:06

Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

РИА Новости05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

RT на русском 07:29
44
Кино

Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»

Gazeta.SPb 07:21
6
Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
1,1K
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
70
Шоу-бизнес

Контракт закончился: Бузова рассталась с Манукяном

Певица Ольга Бузова перестала делать публикации о своей счастливой семейной жизни с блогером Давидом Манукяном.
Pravda.Ru вчера в 06:39
1
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
126
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
83
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
5
Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
32
Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
56
Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
310
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
623
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
180
Армия и оружие

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда 18 июля в 12:10
552
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
1
Игры

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус 17 июля в 16:26
8
Футбол

Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

Lenta.ru 07:20
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
762
Общество

Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России

Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
ЮГ Times 01:53
735
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Здоровье

В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса

На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
34
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
171
Армия и оружие

Тестирование нового спутника завершилось в России

Во время тестирования самых последних образцов космической техники удалось с близкого расстояния обследовать один из отечественных спутников с применением специализированной аппаратуры малого космического аппарата.
Сделано в России 18 июля в 02:30
55
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
238
Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
5
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

РИА Новости 08:22
1
Шоу-бизнес

Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
2
Происшествия

191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
774
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
1
Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное