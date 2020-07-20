Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что препарат ещё не сертифицирован.

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

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