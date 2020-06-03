Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам. Великобритания организует это мероприятие 3—4 июня.

Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам

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