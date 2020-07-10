Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПесков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
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Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Газета.Ru09:02

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

RT на русском07:11

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии

РИА Новости06:18

В Кремле считают перегибами гомофобские заявления

ТАСС06:30

Кремль назвал перегибом сравнение радуги со свастикой

РБК06:28

Кремль раскрыл, как Путин относится к гомофобии

URA.Ru06:22

Песков рассказал об отошении Путина к гомофобии

Национальная служба новостей07:02
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
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Футбол

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
Москва 24 09:56
Путешествия

Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции

Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Политика

Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»

Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
Известия 11:37
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru вчера в 08:15
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала сыну, как отдыхать при закрытых границах

RuNews24.ru 09:48
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Политика

Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
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Авто

Норвегия превращается в страну электрокаров

Стоит отметить, что благодаря заинтересованности страны в покупке экологически чистого транспорта, почти все производители, производящие собственные гибриды и электрокары, стараются попасть на норвежский рынок.
SpeedMe 11:34
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия 06:18
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Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
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Политика

Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

РИА Новости 10:46
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Культура

В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка

Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания вчера в 10:01
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
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Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Авто

В Белоруссии начали выпускать дизельные моторы для «Газелей» и УАЗ

Минский моторный завод запустил сборочное производство новых старых дизельных двигателей для автомобилей УАЗ и ГАЗель.
АвтоВзгляд 06:20
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
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Автоспорт

Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Политика

В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Накануне.Ru 01:45
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Армия и оружие

«Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

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