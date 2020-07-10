Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПесков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
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Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Газета.Ru09:02

Кремль раскрыл, как Путин относится к гомофобии

URA.Ru06:22

Песков рассказал об отошении Путина к гомофобии

Национальная служба новостей07:02

В Кремле считают перегибами гомофобские заявления

ТАСС06:30

Кремль назвал перегибом сравнение радуги со свастикой

РБК06:28

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

RT на русском07:11

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии

РИА Новости06:18
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com 07:44
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Происшествия

В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке

Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
АН Между строк 12:19
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Культура

Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»

Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
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Футбол

«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов

По информации журналиста BBC Radio Manchester Иана Чизмена, футбольный клуб «Манчестер Сити» не будет отстранен от Лиги чемпионов на будущий не сезон.
BetOn 13:29
Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Фигурное катание

Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
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Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
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Автоспорт

Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
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Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Политика

Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
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Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
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Политика

РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии

8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Футбол

Кике Сетьен заявил, что «Барселона» все еще способна выиграть Ла Лигу

Перед матчем с «Вальядолидом» главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что все еще верит в то, что каталонцы смогут выиграть чемпионат Испании.
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