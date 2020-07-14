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Piter.tvPiter.tv

Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ходе дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. При этот чиновник не стал говорить о реакции главы государства на данное дело.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно.
С чего всё началось

Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о деле обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости06:08
Подробнее о событии

Путин может запросить документы по делу Сафронова

ТАСС07:11

Путина проинформировали о деле Ивана Сафронова

Коммерсантъ06:36

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова

Интерфакс06:12

Путин при необходимости может затребовать дело Сафронова

Московский Комсомолец06:19

Путин может запросить документы по делу Сафронова

Газета.Ru06:15

Песков: президент осведомлен о деле Сафронова

Вести.Ru06:24

В Кремле не располагают деталями по делу Сафронова

РИА Новости06:18
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Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
Известия18:30
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия06:55
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском07:52
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Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv07:14
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Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС06:29
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русскомвчера в 08:08
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUMвчера в 15:28
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости06:49
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Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС08:57
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