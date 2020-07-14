Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.