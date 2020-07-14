Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Смотрите также
В Курской области чиновников лишили премий за ошибки в документах
Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса
В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство
Сафронов не признает вину по делу о государственной измене
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Песков объяснил задержание журналистов у «Лефортово»
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Ford представил новый внедорожник Bronco
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ходе дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. При этот чиновник не стал говорить о реакции главы государства на данное дело.В источнике
Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно.
С чего всё началось
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Президент РФ Владимир Путин осведомлен о деле обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости06:08
Подробнее о событии