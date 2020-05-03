Коронавирус
Газета.RuПесков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер. Соответствующее заявление он сделал в эфире "России 1".
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Путину придется еще какое-то время работать в условиях ограничений
Московский Комсомолецвчера в 06:57
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Общество
Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой
"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
ТАСС вчера в 22:18
Общество
Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Экономика
Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Супруг Дианы Гурцкой получил травму
Супруг российской эстрадной певицы Дианы Гурцкой Петр Курченко получил травму. По словам знаменитости, он оступился и сломал ногу.
Актуальные Новости 00:58
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Технологии
Большое осеннее обновление Windows 10 разочарует многих
Как выяснилось, ожидаемое осеннее обновление 2020 года на самом деле окажется небольшим апдейтом, что может разочаровать многих.
iXBT.com 00:56
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Общество
Федор-ляльник: что запрещено делать 4 мая
4 мая на Руси жители выходили на улицу и, находясь лицом на запад, произносили заговоры.
Волгоградская правда 00:14
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Здоровье
Врач сравнил смертность от коронавируса и других инфекций
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» сравнил смертность от коронавируса и других инфекций и заболеваний.
Lenta.ru вчера в 22:20
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:35
Общество
Еще 17 случаев коронавируса подтвердились в Якутии
Зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, восемь пациентов выздоровели.
EastRussia 01 мая в 06:53
Политика
Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть
Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.
Коммерсантъ вчера в 23:39
Спорт
Поселение будет играть важную роль в Assassin’s Creed Valhalla — первые подробности механики
3DNews вчера в 12:37
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
Общество
Минздрав: коронавирус поражает любые органы человека
Врач утверждает, что вирус может цепляться к клеткам дыхательного тракта, центральной нервной системы, пищевода, мочевого пузыря и других органов.
Утро.ru вчера в 22:45
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43