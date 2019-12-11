Политика
Московский КомсомолецПесков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова
Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Происшествия
В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду
Годовалая девочка умерла во время тихого часа в одном из частных детских садов Ижевска, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций
Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Общество
В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам
В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Денис Ребров вспомнил, как начинался его роман с Дианой Шурыгиной
В настоящее время Диана встречается с молодым миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась еще в отношениях с Андреем.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции
Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Футбол
«Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
Политика
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя
Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя новый вид клещей, найденный в лесах Малайзии, передает РИА Новости.