Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Комсомольская правда05:56

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Московский Комсомолец05:27

Путин ознакомится с речью Егора Жукова

Газета.Ru05:09

Путину предложат прочитать текст выступления Егора Жукова в суде

Lenta.ru05:10

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

РИА Новости05:03

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Интерфакс04:49

Путин пока не ознакомился с текстом выступления студента ВШЭ Жукова в суде

ТАСС04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Гаджеты

Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30

UfaTime.ru вчера в 15:47
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду

Годовалая девочка умерла во время тихого часа в одном из частных детских садов Ижевска, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:47
Политика

Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций

Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Общественное телевидение России вчера в 12:57
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года.
RT на русском 06:30
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия 06:50
Общество

В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Денис Ребров вспомнил, как начинался его роман с Дианой Шурыгиной

В настоящее время Диана встречается с молодым миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась еще в отношениях с Андреем.
Bimru.ru 04:19
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 05:55
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Спорт

Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
ГЛАС.RU 02:36
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика 08 декабря в 13:10
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.
Газета.Ru 04:34
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Кино

Квентин Тарантино хочет снять третью часть «Убить Билла»

Piter.tv 06:48
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Происшествия

Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции

Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция.
Москва 24 04:35
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM вчера в 20:04
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Футбол

«Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
News.ru 06:50
Политика

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США

Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
RT на русском 06:29
Общество

Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя новый вид клещей, найденный в лесах Малайзии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Сванидзе
Российский журналист
Российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное