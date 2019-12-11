Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

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