Политика
Московский КомсомолецПесков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова
Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Наука
На дне океана нашли тысячи загадочных объектов
Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в американском штате Калифорния нашли несколько тысяч загадочных отверстий на морском дне.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Россия оказалась в хвосте списка стран из мирового «индекса протестов»
Россия и Казахстан оказались в конце рейтинга, отражающего уличную активность оппозиции разных стран мира.
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Происшествия
Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях
Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Кино
Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино
Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Экономика
В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России
Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Наука
Социальные связи способствуют долголетию макак
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Футбол
Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Происшествия
Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».