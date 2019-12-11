Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

РИА Новости05:03

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

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Путину предложат прочитать текст выступления Егора Жукова в суде

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Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

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Интерфакс04:49

Путин пока не ознакомился с текстом выступления студента ВШЭ Жукова в суде

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Николай Сванидзе
Российский журналист
Российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ.
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