Президент Владимир Путин скучает по поездкам и живому общению, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, общение с людьми является абсолютным приоритетом в работе главы государства.

Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения

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