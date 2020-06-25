Политика

Газета.RuГазета.RuПесков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Кремль: Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии

Коммерсантъ06:55

В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко

РБК06:53

Песков опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

ТАСС06:03

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ничьих стран, в том числе, Белоруссии

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Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии

Lenta.ru06:11

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

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Минск не представил аргументов по вмешательству в выборы, заявил Песков

РИА Новости06:27
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Политика

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
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Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Evo-rus.com вчера в 08:32
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Общество

Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
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Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Футбол

РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
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Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.
Piter.tv 02:54
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию

Губернатор края Виктор Томенко может быть заражен коронавирусом.
КП - Барнаул 01:05
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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ЖКХ

В Самаре с 1 июля вырастут тарифы за ЖКУ

В Самаре ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Волга-Каспий 05:58
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

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Песков отрицает изменение Конституции для обнуления сроков Путина

Конституцию России меняют для того, чтобы укрепить суверенитет и закрепить социальный характер государства, а не обнулить президентские сроки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия

Россиянка набросилась с ножом на владельца бара в Италии

Итальянские карабинеры арестовали в Турине гражданку России за нападение с ножом на владельца бара.
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Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Общество

Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет

Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 23 июня в 23:58
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

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На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
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Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
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