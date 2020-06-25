Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

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