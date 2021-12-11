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Песков заявил, что Россия не планирует снижать цены на газ для Греции

Россия не собирается снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1.
РИА Новости
Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Песков указал, что Россия пытается объяснить европейцам необходимость стабильности в ситуации с газом, но Брюссель выбрал закупку на спотовом рынке, а также зеленую энергию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции
РИА Новости01:39
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Греции не дадут скидку на газ
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Россия отказалась снизить цену на газ для Греции из-за нестабильности на рынке
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