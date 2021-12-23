Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после окончания пресс-конференции президента России Владимира Путина объяснил, почему представители СМИ-«иноагентов» не смогли задать вопросы главе государства.
В России необходимость создания системы «цифрового резидентства» для иностранных компаний и физлиц, работающих в сфере ИТ, без необходимости физического присутствия в России упоминалась в так называемом втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли, который был утвержден 9 сентября: правительство поручило Минцифры подготовить предложения по внедрению этого механизма.