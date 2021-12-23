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Песков заявил, что до вопросов СМИ-иноагентов на пресс-конференции Путина не дошла очередь

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после окончания пресс-конференции президента России Владимира Путина объяснил, почему представители СМИ-«иноагентов» не смогли задать вопросы главе государства.
Комсомольская правда
По словам пресс-секретаря Путина, статус иноагента не запрещает работу СМИ в России.
Известия
О чем говорил президент — в материале «Ъ» «Большая пресс-конференция Владимира Путина.
Коммерсантъ
На большую пресс-конференцию Путина аккредитовано 507 журналистов.
ТАСС

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Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина
ТАСС09:02
Песков: на пресс-конференции Путина не хватило времени на вопросы СМИ-иноагентов
Lenta.ru08:18
Песков объяснил, почему иноагентам не дали слово на пресс-конференции Путина
Smotrim.ru08:59
Песков заявил, что до СМИ-иноагентов на пресс-конференции не дошла очередь
РИА Новости08:50
Песков заявил, что до вопросов СМИ-иноагентов на пресс-конференции Путина не дошла очередь
Комсомольская правда08:30
Песков: до СМИ-иноагентов не дошла очередь на пресс-конференции
Коммерсантъ09:00
Песков: представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос Путину на пресс-конференции
RT на русскомвчера в 14:34

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