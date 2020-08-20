Песков заявил, что другие страны вмешиваются в дела Белоруссии
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Кремль считает, что другие страны прямо и косвенно вмешиваются в дела Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".В источнике
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