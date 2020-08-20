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Газета.Ru
Газета.Ru

Песков заявил, что другие страны вмешиваются в дела Белоруссии

Кремль считает, что другие страны прямо и косвенно вмешиваются в дела Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".В источнике
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НТВ

Песков: Россия не собирается вмешиваться в дела Белоруссии

НТВ08:03
Телеканал 360°

Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Телеканал 360°08:04
ТАСС

Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

ТАСС07:52
URA.Ru

Кремль: некоторые страны вмешиваются в дела Беларуси

URA.Ru08:10
ФАН

Кремль констатировал внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии

ФАН07:46
РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

РИА Новости07:38
Ведомости

Кремль выступил за диалог в рамках закона в Белоруссии

Ведомости17:06

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 1,1 млн, хуже прогноза

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 135 тысяч — до 1,106 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 1,1 млн, хуже прогноза
ПРАЙМ08:38

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новости08:23
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Полиция пока не рассматривает версию намеренного отравления Навального

Сотрудники правоохранительных органов пока не будут рассматривать версию о спланированном отравлении блогера Алексея Навального, который 20 августа был экстренно госпитализирован с возможным отравлением.
iReactor04:27
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В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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