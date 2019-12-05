Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Дождю, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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