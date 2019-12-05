Политика

ТАССТАССПесков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.
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Песков — о расследованиях Навального: «На своем опыте знаю о качестве и подоплеке»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Дождю, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.
Дождь12:39

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Пресс-секретарь российского президента усомнился в качестве расследований Фонда борьбы с коррупцией

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Песков рассказал, смотрит ли он расследования Навального

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Песков — о расследованиях Навального: «На своем опыте знаю о качестве и подоплеке»

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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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Ведомости13:23

Песков дал оценку расследованиям ФБК

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Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
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Эксперимент по налогу для самозанятых распространят на 19 регионов

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Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

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Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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