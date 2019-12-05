Политика

ТАССТАССПесков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.
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Песков — о расследованиях Навального: «На своем опыте знаю о качестве и подоплеке»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Дождю, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.
Дождь12:39

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Пресс-секретарь российского президента усомнился в качестве расследований Фонда борьбы с коррупцией

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Песков ответил на вопрос о полетах жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн

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Песков дал оценку расследованиям ФБК

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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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Песков отреагировал на новые расследования Навального

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Песков рассказал, смотрит ли он расследования Навального

Znak.com14:47

Песков — о расследованиях Навального: «На своем опыте знаю о качестве и подоплеке»

Дождь12:39
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Политика

МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
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Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
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Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Недавно прошел слух, что СМИ будут наказывать за фейки о судах.
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По Алеппо нанесён ракетный удар

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Rusvesna.su вчера в 18:15
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Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
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Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

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Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
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В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

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Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию

В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
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National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию»

Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
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Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным

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Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
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Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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