Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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