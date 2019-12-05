Политика

ТАССТАССПесков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.
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Почему на обвинения в коррупции надо отвечать

Ведомостивчера в 15:22
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Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 10:00
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Lenta.ru вчера в 21:59
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Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Культура

Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
News.ru 00:01
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер вчера в 14:27
Экономика

Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
RT на русском вчера в 08:05
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения Сегодня маленькому Майклу исполняется один год.
Экспресс газета вчера в 01:43
Общество

Застрявшее в Южной Корее судно компании «Гудзон» осталось без команды

Теплоход "Партизан" российской судоходной компании "Гудзон", из-за санкций США застрявший без топлива в южнокорейском порту Поханг, остался без экипажа и со 100 тоннами мазута на борту.
ТАСС вчера в 23:15
Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны

Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.
Pravda.Ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
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Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы

Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
АСТВ вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети

Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Газета Metro 04 декабря в 12:47
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
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В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом

Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM вчера в 22:36
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Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
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Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Газета.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма

Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.
KM.ru 00:45
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Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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