Политика
ТАССПесков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.
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Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Культура
Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Шоу-бизнес
Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения
Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения Сегодня маленькому Майклу исполняется один год.
Общество
Застрявшее в Южной Корее судно компании «Гудзон» осталось без команды
Теплоход "Партизан" российской судоходной компании "Гудзон", из-за санкций США застрявший без топлива в южнокорейском порту Поханг, остался без экипажа и со 100 тоннами мазута на борту.
Общество
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Общество
Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны
Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети
Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Здоровье
В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом
Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
Кино
Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи
Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Шоу-бизнес
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.