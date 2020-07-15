Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПесков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина

Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что пока ничего не знает об отпуске лидера России. Он добавил, что на краткосрочную и среднесрочную перспективы у российского президента насыщенные рабочие планы.
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Песков прокомментировал планы Путина на отпуск

Известия05:48

Песков не знает, будет ли у Путина отпуск

Вести.Ru05:45

Песков не знает, когда у Путина отпуск

Интерфакс05:24

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Газета.Ru05:31

Пескову пока не известно об отпуске Путина

РИА Новости05:30

Песков рассказал о планах Путина на отпуск

ТАСС05:29

Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск

РБК05:38
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
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Политика

Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата

Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
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Путешествия

В России резко выросло число запросов на авиабилеты в Турцию

Количество запросов на сервисе поиска авиабилетов Aviasales резко выросло в среду после появления новостей о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.
Rambler News Service 09:27
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Футбол

Финты Солтмурада Бакаева и Вандерсона попали в самый популярный футбольный Instagram мира

На моменты матчей Тинькофф РПЛ обратил внимание аккаунт 433 — самый популярный футбольный Instagram мира, на который подписаны более 28 миллионов человек.
Матч ТВ 09:24
Армия и оружие

Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Политическая Экспертиза 04:06
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Футбол

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год

Sports.ru 05:15
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
111
Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
111
Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
15
Общество

Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет

В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
Агентство Телеграф 09:35
23
Происшествия

Тульский транспорт проверили на предмет соблюдения «масочного» режима

15 июля в Туле состоялся очередной рейд по соблюдению гражданами «масочного» режима.
КП - Тула 09:52
7
Футбол

Уткин: клубы РПЛ поддержали не Прядкина лично. А Карпин прав

Известный блогер Василий Уткин высказался о противостоянии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат 09:39
Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
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Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
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Космос

США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году

Интернет-издание Ars Technica опубликовало материал, в котором говорится о том, что США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году.
Ferra 06:50
7
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Футбол

Сборная Украины по футболу показала обновленную форму

Матч ТВ 09:56
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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