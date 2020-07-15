Политика
ПолитРоссияПесков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина
Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что пока ничего не знает об отпуске лидера России. Он добавил, что на краткосрочную и среднесрочную перспективы у российского президента насыщенные рабочие планы.
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Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Известия вчера в 20:35
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин похудел на 43 килограмма
iReactor вчера в 03:00
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Здоровье
Количество умерших от коронавируса увеличилось в Алтайском крае
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 6 смертельных случаев, 3 из них – от COVID-19.За весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев – от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Катунь 24 06:32
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Кино
Киностудия Marvel выбирает нового главного злодея
Наше вчера в 04:55
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Экономика
Коронавирус не помешает реализации нацпроектов в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нацпроекты будут актуализированы, но не отменены.
Atas.info 04:11
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке
Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Территория новостей 05:44
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru вчера в 13:42