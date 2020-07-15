Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПесков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина

Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что пока ничего не знает об отпуске лидера России. Он добавил, что на краткосрочную и среднесрочную перспективы у российского президента насыщенные рабочие планы.
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Песков прокомментировал планы Путина на отпуск

Известия05:48

Песков не знает, будет ли у Путина отпуск

Вести.Ru05:45

Песков рассказал о планах Путина на отпуск

ТАСС05:29

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Газета.Ru05:31

Пескову пока не известно об отпуске Путина

РИА Новости05:30

Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск

РБК05:38

Песков не знает, когда у Путина отпуск

Интерфакс05:24
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Известия вчера в 20:35
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Наука

У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

МедиаПоток 06:10
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин похудел на 43 килограмма

iReactor вчера в 03:00
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Здоровье

Количество умерших от коронавируса увеличилось в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 6 смертельных случаев, 3 из них – от COVID-19.За весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев – от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Катунь 24 06:32
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Кино

Киностудия Marvel выбирает нового главного злодея

Наше вчера в 04:55
24
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
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Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии

F1news.ru 05:53
Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
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Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
18
Экономика

Коронавирус не помешает реализации нацпроектов в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нацпроекты будут актуализированы, но не отменены.
Atas.info 04:11
2
Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
12
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке

Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
24
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Территория новостей 05:44
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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Происшествия

В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской

Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
12
Политика

Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru вчера в 13:42
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