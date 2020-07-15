Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что пока ничего не знает об отпуске лидера России. Он добавил, что на краткосрочную и среднесрочную перспективы у российского президента насыщенные рабочие планы.

Песков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина

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