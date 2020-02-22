Политика
Газета.RuПесков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить160
с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Происшествия
Российским полицейским раздали памятки по работе с китайцами
Московским полицейским раздали памятки по работе с китайцами. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает телеканал «360».
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Финансы
Эксперт предсказал резкий скачок курса доллара на неделе
«Думаю, что по мере ухудшения обстановки из-за распространения covid19 по миру, падение рубля будет усиливаться и к концу следующей недели мы можем увидеть уровни близкие к 67», - дает прогноз курса доллара Олег Богданов.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Космос
Бур станции InSight придавят ковшом
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Футбол
Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Происшествия
В Петербурге по дороге в суд сбежал мужчина, чью мать нашли в бочке
Петербуржец, которого подозревают в убийстве своей матери, чьё тело было случайно найдено в бочке на бетонном заводе в Ленобласти, сбежал по дороге в суд.
Общество
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.