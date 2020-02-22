Политика
Газета.RuПесков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии людей превысило 50 человек
Заболевание распространяется за пределами Китая. В Италии число случаев с заражением коронавирусом превысило 50.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Биатлон
Полиция не нашла запрещённые препараты у личного тренера Логинова
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что полиция не нашла запрещенные препараты во время обыска у россиян в отеле на чемпионате мира в итальянской Антхольце.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Биатлонист Логинов: я никогда не употреблял допинг
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что никогда не употреблял допинг и не знает, как шесть лет назад в его организме оказался эритропоэтин.
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие
Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона 84 раза нарушила перемирие в Донбассе за прошедшую неделю, передает РИА Новости.
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над бременским «Вердером» (2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
Гаджеты
Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Биатлон
Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала про атмосферу в национальной сборной.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Армия и оружие
Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что военные США провели учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории РФ.
Футбол
«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Армия и оружие
Турция закрыла своё воздушное пространство для российских ВКС
Пролёт через турецкое воздушное пространство запретили для российского реактивного авиалайнера Ту-154 и бомбардировщиков Су-24М ВКС РФ.