Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

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