Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости
», что не слышал о распоряжении главы государства увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ.
Коммерсантъ07:23

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Песков отреагировал на новости о «поручениях» Путина по борьбе с ВИЧ

Телеканал 360°07:50

«Ъ»: Путин поручил кабмину разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ

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Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Газета.Ru07:17

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ru07:08

Песков фразой «никогда не слышал» ответил на «поручения» Путина по ВИЧ

РБК07:42

«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

РИА Новости03:21
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Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.
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