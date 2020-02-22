Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что не слышал о распоряжении главы государства увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ.Коммерсантъ07:23
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Политика
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