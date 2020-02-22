с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

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