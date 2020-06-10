В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Олигархи — это предприниматели, имеющие политические устремления. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, а также о том, чтобы они чем-то занимались в Беларуси.

МОСКВА, 10 июня. / ТАСС/. В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что олигархов в России не существует

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