Lenta.ruПесков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точкеПредставитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии российско-американского диалога.Lenta.ru«Отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — сказал Дмитрий Песков РИА «Новости».URA.RuВстреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года.РИА НовостиПредставителя Кремля попросили оценить итоги саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 16 июня 2021 года в Женеве.РБКЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаФАНПрофильПетербургский дневникЯмал-МедиаРамблерКомсомольская правдаТелеканал 360°ПолитРоссияВечерняя МоскваLife.ruРЕН ТВГазета.RuИзвестияПодробнее о событииПесков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точкеИзвестия20:19Пресс-секретарь президента Песков заявил о нулевой точке в отношениях России и СШАРИА Новости17:04Самое цитируемоеДмитрий Песков: российско-американский диалог полностью отсутствуетМосковский Комсомолец17:49Песков заявил, что отношения России и США находятся на нулеВзгляд.ру17:25Песков: отношения России и США находятся в нулевой точкеГазета.Ru17:19Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал итоги саммита в ЖеневеRT на русском17:18Песков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точкеLenta.ru17:42Показать ещёОценить101Поделиться