Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПесков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
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Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается

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