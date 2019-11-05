Экономика
Российская газетаПесков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
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