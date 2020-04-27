Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.

с чего всё началось

Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попасть к российскому лидеру Владимиру Путину без тестов на коронавирус нельзя.

Песков заявил, что попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя

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