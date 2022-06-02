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Песков заявил, что проведение референдума о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в настоящее время вряд ли возможно, сначала необходимо обеспечить безопасность республик.
Lenta.ru
Сначала нужно обеспечить безопасность народных республик, пояснил Песков.
Телеканал 360°
Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщал, что референдумы о вхождении в состав РФ в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение текущего года.
Коммерсантъ
Песков обратил внимание, что украинские военные и националисты продолжаются наносить удары по гражданским целям.
Реальное время

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Песков заявил, что проведение референдума о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно
Lenta.ru06:59
Песков: проведение референдума о присоединении Донбасса к России пока невозможно
РИА Новости06:38
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