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RT на русском
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним.
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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Znak.com

Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет

Znak.com22:20
РБК

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

РБК22:19
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

ТАСС22:00
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

RT на русском22:11
URA.Ru

Кремль: Путин не будет проводить прямую линию в 2020 году

URA.Ru22:09
Комсомольская правда

Песков: традиционной прямой линии с Путиным в этом году не будет

Комсомольская правда22:03
Коммерсантъ

Прямой линии с Путиным в этом году не будет

Коммерсантъ22:12

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