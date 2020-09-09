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RT на русском
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

Lenta.ru22:34
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

ТАСС22:00
РБК

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

РБК22:19
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

RT на русском22:11
URA.Ru

Кремль: Путин не будет проводить прямую линию в 2020 году

URA.Ru22:09
Известия

Песков сообщил об отмене прямой линии с Путиным в этом году

Известия22:24

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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